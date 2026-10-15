WSJ: США с сентября шесть раз просили Украину не атаковать российские НПЗ

WSJ: США с сентября шесть раз просили Киев прекратить атаки на российские НПЗ WSJ: США с сентября шесть раз просили Украину не атаковать российские НПЗ

Москва15 окт Вести.Соединенные Штаты шесть раз просили Украину не атаковать российские НПЗ с момента встречи американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных источников.

После разговора Трампа с Зеленским США шесть раз просили Украину прекратить удары говорится в публикации

Как отмечают собеседники издания, отношения хозяина Белого дома к Зеленскому ухудшалось на фоне продолжающихся украинских атак. Трамп неоднократно недовольно высказывался о неготовности главы киевского режима к мирному урегулированию и о его нежелании прекратить удары по российским НПЗ.

Президент США также высказался об отставке Зеленского. По словам Трампа, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Это жесткое заявление последовало после телефонного разговора американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 9 октября. Тогда стороны договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Штаты и на мировой рынок.

Зеленский, вопреки этому, заявил, что с якобы имевшимся запретом на удары по российским НПЗ покончено.