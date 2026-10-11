WSJ сообщила об ухудшении отношений Трампа и Зеленского до уровня 2025 года

Отношения Трампа и Зеленского откатились до уровня февраля 2025 WSJ сообщила об ухудшении отношений Трампа и Зеленского до уровня 2025 года

Москва11 окт Вести.Отношения президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшились до самого низкого уровня с момента их конфликта в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Поводом для такой оценки стали заявления американского лидера, сделанные в субботу, 10 октября. Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.

По мнению журналистов, очередное обострение разногласий между США и Украиной может осложнить усилия европейских стран, стремящихся убедить Вашингтон в необходимости продолжать поддержку Киева.

Резкая критика Зеленского знаменует собой самую низкую точку в отношениях двух лидеров со времен их перепалки в Овальном кабинете… и рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы по убеждению Трампа сохранить поддержку США Украине и давление на Россию говорится в публикации

Предыдущий крупный публичный конфликт между политиками произошел 28 февраля 2025 года во время встречи в Овальном кабинете. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня, а вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил его в неблагодарности.