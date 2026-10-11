Москва11 октВести.Украинскому руководству нужно было договориться об урегулировании конфликта с Россией еще два года назад. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляция пресс-подхода опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.
Он отметил, что в случае успешной сделки Киев получил бы более выгодные условия.
Думаю, он бы поступил мудро, если бы заключил сделку два года назад. Он оказался бы в гораздо более выгодном положениисказал американский лидер
Глава Белого дома также добавил, что у России намного больше шансов на победу, а позже подчеркнул, что Москва движется к урегулированию конфликта.
Президент Путин очень хотел бы добиться решения проблемызаявил Трамп
Ранее Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет создавать трудности американским фермерам в связи с поставками Россией дизельного топлива на мировой рынок. Позже он сообщил, что Украине нужен новый лидер.