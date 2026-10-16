Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп, рассуждая о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что договориться с главой киевского режима Владимиром Зеленским труднее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующее мнение глава Белого дома высказал в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп считает, что стороны украинского конфликта смогут достичь компромисса по вопросу, связанному с урегулированием конфликта, однако Зеленскому не место за столом переговоров.
В конечном итоге у них будет некое урегулирование. Они не будут делать это с ним (Зеленским – прим. ред.)предположил президент Соединенных Штатов
В этой связи американский лидер в очередной раз заявил о необходимости провести выборы президента на Украине.
На вопрос о том, закончится ли украинский кризис до конца его второго срока в Белом доме, Трамп ответил, что конфликт должен скоро закончиться.
Я думаю, время для этого пришло. Если они хотят урегулировать это (конфликт – прим. ред.)… Честно говоря, мне кажется, что Зеленский там (в должности – прим. ред.) уже очень долгоподчеркнул политик
Трамп признался, что в процессе урегулирования конфликта договариваться с главой киевского режима значительно сложнее, чем с российским лидером.
Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но я думаю, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путинымзаявил президент США
10 октября Трамп обвинил украинского политика в игнорировании просьб Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. По словам американского президента, Зеленский давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого создал проблемы для всего мира.