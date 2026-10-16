Трамп: я не являюсь поклонником Зеленского, договариваться будут без него

Трамп признался в отсутствии симпатии к Зеленскому Трамп: я не являюсь поклонником Зеленского, договариваться будут без него

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, рассуждая о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что договориться с главой киевского режима Владимиром Зеленским труднее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее мнение глава Белого дома высказал в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп считает, что стороны украинского конфликта смогут достичь компромисса по вопросу, связанному с урегулированием конфликта, однако Зеленскому не место за столом переговоров.

В конечном итоге у них будет некое урегулирование​​​. Они не будут делать это с ним (Зеленским – прим. ред.) предположил президент Соединенных Штатов

В этой связи американский лидер в очередной раз заявил о необходимости провести выборы президента на Украине.

На вопрос о том, закончится ли украинский кризис до конца его второго срока в Белом доме, Трамп ответил, что конфликт должен скоро закончиться.

Я думаю, время для этого пришло. Если они хотят урегулировать это (конфликт – прим. ред.)… Честно говоря, мне кажется, что Зеленский там (в должности – прим. ред.) уже очень долго подчеркнул политик

Трамп признался, что в процессе урегулирования конфликта договариваться с главой киевского режима значительно сложнее, чем с российским лидером.

Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но я думаю, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным заявил президент США

10 октября Трамп обвинил украинского политика в игнорировании просьб Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. По словам американского президента, Зеленский давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого создал проблемы для всего мира.