Трамп: Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Зеленский

Трамп: Путин больше Зеленского заинтересован в урегулировании конфликта Трамп: Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Зеленский

Москва13 окт Вести.Президент России Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского конфликта больше, чем глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский. Мы должны сделать так, чтобы и у Зеленского появилось желание заключить сделку сказал Трамп журналистам

По его мнению, и Путин, и Зеленский поддерживают возможность временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Трамп высказал предположение, что в итоге Москва и Киев все же придут к заключению сделки, но для этого Путин и Зеленский должны провести прямую встречу. Трамп добавил, что Вашингтон готов помочь им в урегулировании конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому необходимо сосредоточиться на сделке с Россией, а не на разговорах об этом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова трампа об энергетическом перемирии, заявил, что вряд ли Зеленский заслужил передышку.