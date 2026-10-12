Лавров: Зеленский не заслужил передышку в виде энергетического перемирия с РФ

Лавров об энергетическом перемирии: не думаю, что Зеленский заслужил передышку Лавров: Зеленский не заслужил передышку в виде энергетического перемирия с РФ

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку в рамках так называемого энергетического перемирия РФ и Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Зеленский очень хочет использовать любые слова, инициативы и идеи, "которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке".

Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания [Зеленского] подчеркнул глава МИД РФ в ходе пресс-конференции

Он отметил, что РФ продолжит достигать поставленных целей спецоперации на Украине.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Москва и Киев якобы уже договорились об энергетическом перемирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, если появится информация по вопросу энергетического перемирия России и Украины, сейчас контакты сторон продолжаются.