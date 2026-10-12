Москва12 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку в рамках так называемого энергетического перемирия РФ и Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Зеленский очень хочет использовать любые слова, инициативы и идеи, "которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке".
Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания [Зеленского]подчеркнул глава МИД РФ в ходе пресс-конференции
Он отметил, что РФ продолжит достигать поставленных целей спецоперации на Украине.
11 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Москва и Киев якобы уже договорились об энергетическом перемирии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, если появится информация по вопросу энергетического перемирия России и Украины, сейчас контакты сторон продолжаются.