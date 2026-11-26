Фотографии Ким Чен Ына с ядерным оружием стали сенсацией на Западе Фото Ким Чен Ына с ядерным оружием удивили Запад

Москва26 ноя Вести.Публичная фотосессия лидера КНДР Ким Чен Ына с ядерными боеголовками стала сенсацией, пишет Telegram-канал "Военный осведомитель".

Северокорейское агентство ЦТАК 26 ноября сообщило, что Ким Чен Ын руководил делами в области производства ядерных материалов и исследования ядерного оружия, и опубликовало соответствующие фотографии.

На кадрах видны, предположительно, центрифуги по обогащению урана, узлы ядерных реакторов КНДР и различные виды ядерных боезарядов.

Официальный фотосет уже стал сенсацией говорится в публикации "Военного осведомителя"

Западные СМИ уже отреагировали на обнародованные кадры. Эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда, чьи слова в своем материале приводит агентство Reuters, назвал демонстрацию северокорейского ядерного арсенала "весьма примечательным раскрытием информации".

В свою очередь, агентство Associated Press (AP), которое взяло комментарий у аналитика Мун Сон Мука, рассматривает публикацию фотографий в контексте потенциальной встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын хочет сказать: "Посмотрите, насколько мы могущественны. Не говорите о денуклеаризации, если хотите с нами встретиться" цитирует AP эксперта

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приравняет отрицание или оспаривание своего конституционного ядерного статуса к объявлению войны.