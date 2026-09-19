Москва19 сенВести.Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущих предприятий военно-промышленного комплекса республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава государства выразил глубокое удовлетворение темпами и качеством выпуска боевой техники, подчеркнув строгое выполнение планов, поставленных Центральным военным комитетом Трудовой партии Кореи.
Ким Чен Ын также высоко оценил успехи предприятий оборонного сектора в модернизации артиллерийского парка и повышении боевой мощи Вооруженных сил КНДР.