Лидер КНДР потребовал усилить артиллерию и внедрение ИИ в вооружениях

Ким Чен Ын потребовал усилить внедрение ИИ в вооружениях КНДР Лидер КНДР потребовал усилить артиллерию и внедрение ИИ в вооружениях

Москва19 сен Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачи по дальнейшему усилению артиллерийских сил, расширению военного производства и повышению уровня внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в наступательных и оборонительных системах вооружений.

Наша артиллерия должна обладать самой интенсивной, разрушительной, массовой и всесторонней наступательной силой и справляться с двумя ответственными миссиями - сдерживанием и ведением войны приводит Центральное телеграфное агентство Кореи заявление Ким Чен Ына во время посещения ведущих предприятий оборонной промышленности

По его словам, модернизация артиллерии и других компонентов уже приводит к изменениям в составе вооруженных сил и планах реагирования на возможный конфликт.

Среди поставленных задач он назвал повышение производительности, ускорение модернизации технологических процессов, повышение уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательные и оборонительные системы, а также дальнейшую автоматизацию и усиление бронирования артиллерийских вооружений.