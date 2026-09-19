Москва19 сенВести.Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил производственные площадки оборонных предприятий страны, где ему показали сборочную линию дронов-камикадзе, выполненных по схеме "утка". Об этом сообщает местное агентство ЦТАК.
На снимках можно увидеть, что дроны выполнены по схеме "утка" с горизонтальным оперением впереди крыла. Беспилотники также оснащены двигателем с двухлопастным пропеллером.
До этого фотографии этой разработки не публиковались.
19 сентября стало известно, что Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущих предприятий военно-промышленного комплекса республики. Он выразил глубокое удовлетворение темпами и качеством выпуска боевой техники.