Дальнобойную гаубицу калибра 155 миллиметров испытали в Северной Корее В КНДР прошли испытания дальнобойной самоходной гаубицы

Москва26 июн Вести.Испытания самоходной 155-миллиметровой гаубицы-пушки с новым снарядом повышенной дальности состоялись в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания прошли на полигоне в четверг, за ними наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

...Испытание снаряда с повышенной дальностью 65 км для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки имеет важное военное значение отмечается в сообщении

Уточняется, что в ходе испытаний проведена оценка точности попадания снаряда.

Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" итогами испытаний.

Ранее лидер КНДР распорядился увеличить производство ракет в 2,5 раза.