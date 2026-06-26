Москва26 июнВести.Испытания самоходной 155-миллиметровой гаубицы-пушки с новым снарядом повышенной дальности состоялись в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытания прошли на полигоне в четверг, за ними наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
...Испытание снаряда с повышенной дальностью 65 км для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки имеет важное военное значениеотмечается в сообщении
Уточняется, что в ходе испытаний проведена оценка точности попадания снаряда.
Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" итогами испытаний.
Ранее лидер КНДР распорядился увеличить производство ракет в 2,5 раза.