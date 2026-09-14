Северная Корея провела ракетно-артиллерийские учения с привлечением дронов КНДР провела ракетно-артиллерийские учения с привлечением беспилотников

Москва14 сен Вести.Подразделения Корейской народной армии отработали взаимодействия с использованием стратегических крылатых и тактических баллистических ракет, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Маневры прошли 12 сентября с участием пяти ракетных и артиллерийских соединений. Помимо ракетных систем, в стрельбах задействовали ударные беспилотники и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня, оснащенные термобарическими боевыми частями.

Руководство учениями осуществляли зампред Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и начальник артиллерийского управления Генштаба КНА Ю Чхан Сон.

В публикации отмечается, что все привлеченные средства поражения успешно накрыли назначенные мишени со стопроцентной точностью.

Ранее КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря.