Москва14 сенВести.Подразделения Корейской народной армии отработали взаимодействия с использованием стратегических крылатых и тактических баллистических ракет, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Маневры прошли 12 сентября с участием пяти ракетных и артиллерийских соединений. Помимо ракетных систем, в стрельбах задействовали ударные беспилотники и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня, оснащенные термобарическими боевыми частями.
Руководство учениями осуществляли зампред Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и начальник артиллерийского управления Генштаба КНА Ю Чхан Сон.
В публикации отмечается, что все привлеченные средства поражения успешно накрыли назначенные мишени со стопроцентной точностью.
Ранее КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря.