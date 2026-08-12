Москва12 авгВести.КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военных, передало, что со стороны КНДР был выпущен неопознанный снаряд в восточном направлении.
Снаряд, который, как считается, является баллистической ракетой из Северной Кореи, уже упалговорится в сообщении
Место падения ракеты не уточняется.
Ранее Yonhap сообщало о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря 6 августа.