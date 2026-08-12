Reuters: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря Reuters: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва12 авг Вести.КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военных, передало, что со стороны КНДР был выпущен неопознанный снаряд в восточном направлении​​​.

Снаряд, который, как считается, является баллистической ракетой из Северной Кореи, уже упал говорится в сообщении

Место падения ракеты не уточняется.

Ранее Yonhap сообщало о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря 6 августа.