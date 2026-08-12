Япония выразила КНДР протест в связи с запуском баллистической ракеты Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска баллистической ракеты

Москва12 авг Вести.Япония выразила Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) решительный дипломатический протест в связи с запуском баллистической ракеты, пролетевшей 700 км в направлении Японского моря, заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, слова которого приводит газета Japan Today.

Япония передаст протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине (Китай).

Сведения об ущербе воздушным или морским судам не поступали приводит газета слова Коидзуми

Япония продолжает изучать подробности запуска ракеты в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей, подчеркнул министр.

В ночь на 12 августа КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Аппарат упал в Японском море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.