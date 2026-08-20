Москва20 авг Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск около 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).

Ранее служба безопасности на море Японии сначала заявила о том, что из Северной Кореи был проведен пуск, вероятно, баллистической ракеты, а после, что ракета уже упала​​​. По информации телеканала NHK, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР произвела запуск около 10 баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна цитирует Ренхап заявление ОКНШ

По данным Объединенного командования начальников штабов, запуск был осуществлен в сторону Японского моря.

12 августа Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Позже Япония выразила Корейской Народно-Демократической Республике решительный дипломатический протест в связи с запуском ракеты, пролетевшей 700 км в направлении Японского моря.

После группа из 41 государства выступила с совместным призывом к мировому сообществу, в особенности к ядерным державам, заблаговременно уведомлять о запусках баллистических ракет и ракет-носителей.