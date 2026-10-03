Военные КНДР провели учения по пуску дальнобойных ракет в сторону Японского моря

КНДР раскрыла, что за снаряды она запускала ночью в сторону Японского моря Военные КНДР провели учения по пуску дальнобойных ракет в сторону Японского моря

Москва3 окт Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика провела учения по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), цитирующее сестру лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующую отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.

Сегодня на рассвете прошли учения по запуску стратегического оружия в Корейское Восточное (Японское – прим. ред.) море. На учениях запущены стратегические ракеты средней дальности говорится в сообщении

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске в ночь на 3 октября неопознанного снаряда в направлении Японского моря.