"Ренхап" сообщил о запуске неидентифицированной ракеты со стороны КНДР "Ренхап": КНДР могла выпустить ракету в сторону Японского моря

Москва3 окт Вести.Военные Корейской Народно-Демократической Республики, предположительно, произвели пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает "Ренхап" со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Представители комитета подтвердили, что запуск был зафиксирован, однако подробностей не привели.

Северная Корея выпустила неидентифицированную ракету в сторону Восточного моря говорится в сообщении агентства

Министерство обороны Японии допустило, что запущенный объект мог быть баллистической ракетой, отметило агентство Kyodo. Японских моряков предупредили о недопустимости приближения к возможным обломкам.

Агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK передало, что ракета с большой степенью вероятности упала вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого, как заявляли в Сеуле, КНДР произвела аналогичный запуск 20 сентября.