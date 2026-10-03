Москва3 октВести.Последний запуск КНДР баллистической ракеты не представлял угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Об этом сообщило Тихоокеанское командование ВС США (USPACOM).
Американская сторона, как отмечается, осведомлена о пуске и проводит консультации с союзниками и партнерами.
Согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы персоналу или территории США, а также нашим союзникамговорится в сообщении в соцсети X
Агентство "Ренхап" накануне передало, что военные КНДР произвели пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.