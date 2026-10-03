USPACOM: ракетный пуск КНДР не угрожал США и союзникам

В США заявили, что ракетный пуск КНДР не представлял угрозу для них и союзников USPACOM: ракетный пуск КНДР не угрожал США и союзникам

Москва3 окт Вести.Последний запуск КНДР баллистической ракеты не представлял угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Об этом сообщило Тихоокеанское командование ВС США (USPACOM).

Американская сторона, как отмечается, осведомлена о пуске и проводит консультации с союзниками и партнерами.

Согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы персоналу или территории США, а также нашим союзникам говорится в сообщении в соцсети X

Агентство "Ренхап" накануне передало, что военные КНДР произвели пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.