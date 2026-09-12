Москва12 сенВести.КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).
Уточняется, что ведомство совместно с Соединенными Штатами анализирует точные характеристики ракет.
Зафиксированы пуски нескольких баллистических ракет из района Вонсанаговорится в материале
Ракеты малой дальности, как отмечается, пролетели примерно 250 километров, а затем упали в море.
В августе агентство Reuters сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Япония выразила Северной Корее решительный дипломатический протест в связи с запуском баллистической ракеты, пролетевшей 700 километров.