Yonhap: КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря Yonhap: КНДР запустила несколько баллистических ракет

Москва12 сен Вести.КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Уточняется, что ведомство совместно с Соединенными Штатами анализирует точные характеристики ракет.

Зафиксированы пуски нескольких баллистических ракет из района Вонсана говорится в материале

Ракеты малой дальности, как отмечается, пролетели примерно 250 километров, а затем упали в море.

В августе агентство Reuters сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Япония выразила Северной Корее решительный дипломатический протест в связи с запуском баллистической ракеты, пролетевшей 700 километров.