США и еще 40 стран призвали уведомлять о пусках баллистических ракет за 24 часа

США и еще 40 стран потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки США и еще 40 стран призвали уведомлять о пусках баллистических ракет за 24 часа

Москва12 авг Вести.Группа из 41 государства выступила с совместным призывом к мировому сообществу, в особенности к ядерным державам, заблаговременно уведомлять о запусках баллистических ракет и ракет-носителей.

Документ, опубликованный на сайте постоянного представительства США при ООН, предусматривает необходимость предварительного уведомления о предполагаемых пусках не менее чем за 24 часа.

В заявлении подчеркивается, что "недавняя деятельность", связанная с проведением ракетных испытаний в Тихоокеанском регионе, не соответствовала принятой большинством стран практике уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и ракет-носителей.

Проведение испытаний без достаточного предупреждения и предоставления деталей подрывает безопасность стран, находящихся вблизи территории таких испытаний, отмечают авторы документа.

Уточняется, что уведомления должны включать описание класса ракеты, временные рамки запланированного пуска, направление полета и координаты района старта. Особое внимание уделяется необходимости "четких извещений для пилотов и моряков" в соответствии с международными стандартами, включая зоны предполагаемого падения.

Авторы заявления подчеркивают, что "устоявшиеся транспарентные договоренности об уведомлениях не ограничивают потребности стран в военном развитии или оперативные нужды". Напротив, такие меры снижают риск просчетов, укрепляют доверие и демонстрируют приверженность безопасности.

Подписанты документа выразили готовность "работать со всеми странами по усилению и расширению рамок уведомлений" и привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям.

Среди подписавших документ стран – США, Великобритания, Германия, Испания, Норвегия, Франция, Япония и другие. Россия в этом списке не значится.

В настоящее время действует принятый в 2002 году Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (ГКП), который призывает государства проявлять сдержанность в разработке, испытаниях и развертывании ракет, способных нести оружие массового уничтожения, и ежегодно предоставлять информацию о запусках. Документ подписали более 140 стран, включая Россию.

В ночь на 12 августа КНДР провела испытания, предположительно, баллистической ракеты, ставшие 11-ми по счету в 2026 году.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи утверждает, что запуск осуществили примерно в 06.00 (00.00 мск) из района Вонсана. Реактивный снаряд пролетел более 700 км над Японским морем, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.