Москва9 сен Вести.Северная Корея активно развивает свою ядерную программу. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты агентства проанализировали спутниковые снимки и открытые данные, включая фотографии и видео официальных СМИ КНДР, и пришли к выводу, что на севере Корейского полуострова построены новые объекты для обогащения урана.

В частности, в заявлении МАГАТЭ указан главный ядерный северокорейский объект в Енбене. Здесь появился двухэтажный корпус, который может вместить до 28 каскадов газовых центрифуг, увеличивающих концентрацию урана-235. Один такой каскад занимает до сотни метров в длину. Также началась эксплуатация большой пристройки, которую строили с 2024 года на заводе по обогащению урана в Кансоне, сообщает ТАСС.

Это серьезный повод для беспокойства и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

МАГАТЭ с 2009 года не имеет доступа на северокорейские ядерные объекты, поскольку КНДР не признает полномочия агентства по своей ядерной программе и не допускает международных инспекторов для контроля. В Пхеньяне считают, что у МАГАТЭ нет юридических прав вмешиваться во внутренние дела государства, которое не подписало Договор о нераспространении ядерного оружия. С другой стороны, КНДР подтверждает, что ее статус ядерной державы остается неизменным.

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) ранее выразило опасение тем, что появление у Южной Кореи атомных подлодок создаст эффект "ядерного домино" и вызовет новую волну гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).