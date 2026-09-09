Москва9 сенВести.Представители комитета начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что военные КНДР пересекли демаркационную линию более 20 раз за месяц. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В этом году были зафиксированы нарушения, в местах, где проводятся работы на незатронутых участках. Мы не считаем, что северокорейская армия переходила границу из-за изменения характера действий или какой-либо особой активностизаявил представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея агентству Yonhap
По данным источника, данные нарушения могут быть связаны с плановыми работами по укреплению границы, которые КНДР ведет с 2024 года: расчисткой участков, установкой ограждений, минированием местности, и патрулированием в районах с густой растительностью. Самое первое пересечение в этом году было зафиксировано в середине августа в восточной части полуострова, там же произошло большинство последующих нарушений. В Сеуле не считают пересечения линии намеренными.
В соответствии с уставом вооруженных сил южнокорейской республики, в таких ситуациях военные сначала передают предупреждение по громкоговорящей связи, а если пересечение подтверждается - производят предупредительные выстрелы. В ответ северокорейские военные, как правило, покидают территорию. Южнокорейская сторона уже обратилась в Командование ООН, которое осуществляет надзор за соблюдением условий перемирия, заключенного после Корейской войны.
С конца 2023 года, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством, Северная Корея активизировала работы по укреплению границы.