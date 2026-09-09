Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей более 20 раз за месяц

Солдаты Северной Кореи пересекли границу с Южной более 20 раз за месяц Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей более 20 раз за месяц

Москва9 сен Вести.Представители комитета начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что военные КНДР пересекли демаркационную линию более 20 раз за месяц. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В этом году были зафиксированы нарушения, в местах, где проводятся работы на незатронутых участках. Мы не считаем, что северокорейская армия переходила границу из-за изменения характера действий или какой-либо особой активности заявил представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея агентству Yonhap

По данным источника, данные нарушения могут быть связаны с плановыми работами по укреплению границы, которые КНДР ведет с 2024 года: расчисткой участков, установкой ограждений, минированием местности, и патрулированием в районах с густой растительностью. Самое первое пересечение в этом году было зафиксировано в середине августа в восточной части полуострова, там же произошло большинство последующих нарушений. В Сеуле не считают пересечения линии намеренными.

В соответствии с уставом вооруженных сил южнокорейской республики, в таких ситуациях военные сначала передают предупреждение по громкоговорящей связи, а если пересечение подтверждается - производят предупредительные выстрелы. В ответ северокорейские военные, как правило, покидают территорию. Южнокорейская сторона уже обратилась в Командование ООН, которое осуществляет надзор за соблюдением условий перемирия, заключенного после Корейской войны.

С конца 2023 года, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством, Северная Корея активизировала работы по укреплению границы.