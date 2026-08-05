Reuters: в России может быть развернут ракетный дивизион из КНДР

СМИ заявляют о возможном развертывании ракетного подразделения КНДР в РФ Reuters: в России может быть развернут ракетный дивизион из КНДР

Москва5 авг Вести.На территории Российской Федерации может быть развернуто северокорейское ракетное подразделение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные разведки Украины.

По информации украинской спецслужбы, в состав предполагаемого формирования входят около 90 военнослужащих, шесть пусковых установок и 120 баллистических ракет.

Ранее утверждалось, что Пхеньян передал Москве партию вооружений, включая ракеты типов KN-23 и KN-24, а также направил военных специалистов для их технического обслуживания. Издание "Военная хроника" указывает, что численность личного состава позволяет говорить о развертывании полноценного ракетного дивизиона.

Официального подтверждения или комментариев со стороны Кремля по поводу данной информации нет.