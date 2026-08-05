Москва5 авгВести.На территории Российской Федерации может быть развернуто северокорейское ракетное подразделение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные разведки Украины.
По информации украинской спецслужбы, в состав предполагаемого формирования входят около 90 военнослужащих, шесть пусковых установок и 120 баллистических ракет.
Ранее утверждалось, что Пхеньян передал Москве партию вооружений, включая ракеты типов KN-23 и KN-24, а также направил военных специалистов для их технического обслуживания. Издание "Военная хроника" указывает, что численность личного состава позволяет говорить о развертывании полноценного ракетного дивизиона.
Официального подтверждения или комментариев со стороны Кремля по поводу данной информации нет.