Москва21 авг Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), особенно ее столица Пхеньян, переживает период активного роста. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков.

По данным издания, наиболее заметные изменения происходят именно в северокорейской столице. Аналитики считают, что Пхеньян демонстрирует признаки бурного развития.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли отметила, что этот рост проявляется в появлении новых высотных зданий и автомобилей, а также в развитии культурных и рекреационных объектов.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина сообщила, что спрос на путешествия россиян в КНДР остается высоким. По сравнению с прошлым годом прирост числа туристов увеличился на 10-15%.

По ее словам, в стране появляются новые маршруты и точки притяжения для туристов, а этим летом у россиян особенно востребованы пляжные туры в северокорейский Вонсан, популярный курорт на Японском море.