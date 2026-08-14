Москва14 авг Вести.Трудовые мигранты из Северной Кореи обладают рядом важных преимуществ. Об этом специальный корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян рассказал в статье для сайта.

Он обратил внимание, что бригады мигрантов из КНДР не разделяются и живут вместе. Кроме того, у них свои повара, врачи, переводчики и бригадиры, отметил Кубатьян. После окончания контракта, как отмечается, они в полном составе уезжают на родину.

У них нет религии, которая конфликтовала бы с традиционными конфессиями России. Их идеология – патриотизм и любовь к своему государству, нашему союзнику, доказавшему это на деле при освобождении Курской области написал спецкор

По мнению Кубатьяна, рост числа рабочих из Северной Кореи поможет снизить зависимость российской экономики от приема мигрантов из других государств.