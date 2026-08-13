IT-специалисты из КНДР массово шпионят за американскими компаниями WSJ: тысячи IT-специалистов КНДР шпионят за компаниями США

Москва13 авг Вести.Северокорейские IT-специалисты массово пытаются получить работу в американских компаниях, выдавая себя за граждан США. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal.

По информации газеты, корейские граждане используют украденные персональные данные американцев, создают фейковое резюме и используют ИИ для обмана руководства фирм.

При трудоустройстве северокорейских сотрудников американские компании рискуют не только финансовой прибылью, но и утечкой важнейших корпоративных данных.

Ранее в КНДР заявили, что увеличение численности командования США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Эти заявления стали ответом на интервью генерал-лейтенанта Стивена Джоста, командующего силами США в Японии, японской газете Asahi Shimbun. Он сообщил об увеличении штаба на 215 человек для усиления командования.