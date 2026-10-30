Москва30 окт Вести.В КНДР впервые продемонстрировали широкой публике боевую стрельбу сверхкрупнокалиберной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, известной под названием "Снайпер". Показ состоялся в ходе выставки беспилотной авиационной техники, которую посетил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Впервые непосредственно перед публикой была продемонстрирована боевая стрельба сверхточной 600-мм крупнокалиберной реактивной системы залпового огня, известной под названием "Снайпер" говорится в сообщении агентства

Мероприятие прошло 29 октября в рамках выставки "Развитие беспилотной авиационной техники - 2026", где, согласно ЦТАК, также представили беспилотные летательные аппараты различного назначения, включая стратегические, оперативно-тактические и ударные модели.

Помимо стрельбы РСЗО, в ходе демонстрации вооружений прошли пуски тактических крылатых ракет, а также удары беспилотников-камикадзе и многоцелевых дронов. При этом ракеты класса "воздух - земля" и крылатые ракеты, по данным агентства, поразили цели со стопроцентной точностью.

ЦТАК указывает, что показательные стрельбы позволили проверить надежность и эффективность представленных систем вооружений; Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией и подтвердил намерение руководства КНДР продолжать укрепление военного потенциала страны.