ЦТАК: Ким Чен Ын объявил о новых мерах по развитию беспилотников и ИИ

Ким Чен Ын объявил о новых мерах по развитию беспилотников и ИИ ЦТАК: Ким Чен Ын объявил о новых мерах по развитию беспилотников и ИИ

Москва30 окт Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что развитие беспилотной авиации и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в системы вооружений станут приоритетными направлениями модернизации армии страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил об этом на выставке "Развитие беспилотной авиационной техники - 2026".

Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны сказал лидер КНДР

Ким Чен Ын, как следует из материала агентства, представил оборонную стратегию Трудовой партии Кореи, которая предусматривает ускоренное развитие беспилотной авиации. Также лидер КНДР объявил о важных государственных мерах по ее реализации.

Первостепенное внимание Ким Чен Ын потребовал уделять совершенствованию ключевых технологий, внедрению ИИ в беспилотные системы вооружений, а также расширению их боевых возможностей.

Беспилотная техника, по словам Ким Чен Ына, становится одним из основных средств ведения боевых действий, а сфера ее применения постоянно расширяется. Лидер КНДР также призвал научное сообщество страны добиться прорывных результатов в области беспилотной авиации и военного ИИ. Достижения в этих сферах, по его словам, должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала и модернизации обычных ВС.

Также на выставке беспилотной авиационной техники в КНДР впервые продемонстрировали широкой публике боевую стрельбу сверхкрупнокалиберной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, известной под названием "Снайпер".