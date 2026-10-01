В Южной Корее заявили о необходимости военных реформ Президент Республики Корея заявил о необходимости военных реформ

Москва1 окт Вести.В Южной Корее необходимо провести военные реформы на фоне стремительно развивающихся технологий. Об этом заявил президент республики Ли Чжэ Мён на церемонии по случаю Дня вооруженных сил, его слова приводит администрация главы государства.

По словам Ли Чжэ Мён, новые технологии и разработки, включая искусственный интеллект (ИИ), беспилотные системы и роботов, полностью меняют характер современной войны. Кроме того, в стране фиксируется снижение рождаемости, что сокращает число потенциальных призывников.

Единственный способ преодолеть эти вызовы – решительные военные реформы считает он

Ли Чжэ Мён отметил, что страна намерена развивать ИИ и наработки по применению беспилотников совместно с обычной техникой, которую обслуживают люди. В частности, планируется обновить систему "трех осей", чтобы обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты на как можно более ранней стадии запуска.

Также лидер Южной Кореи рассказал о планах увеличить число технических специалистов в армии. Так, призывникам предложат выбор между обычной срочной службой и возможностью занять сержантскую должность после обучения практической военной специальности.

На проведение подобных реформ правительство Республики Корея разработало рекордный бюджет на оборонные расходы в 2027 году – 73 трлн вон ($53 млрд). Это больше всего бюджета страны в 1997 году.

В январе 2026 года Южная Корея стала первой в мире страной, которая ввела всеобъемлющий закон, регулирующий безопасное использование искусственного интеллекта.