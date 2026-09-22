Сеул призвал США ослабить давление на КНДР взамен на остановку военных программ

Президент Южной Кореи предложил смягчить санкции США против КНДР Сеул призвал США ослабить давление на КНДР взамен на остановку военных программ

Москва22 сен Вести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение о заморозке северокорейских программ по созданию вооружений.

По словам южнокорейского лидера, у мирового сообщества нет "реалистичной альтернативы" такому подходу. Он также считает президента США Дональда Трампа единственным лидером, способным вернуть главу КНДР Ким Чен Ына к переговорам.

Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций, которые и так неэффективны, прекращением разработки дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракет заявил Ли Чжэ Мен в интервью The New York Times

Как отмечает издание, после заморозки программ президент Южной Кореи предлагает постепенно выстраивать доверие с помощью уступок, чтобы в дальнейшем убедить Пхеньян сократить ядерный арсенал.

Ранее в КНДР заявили, что стране необходимо укреплять средства ядерного сдерживания, что должно стать ответом на "безответственные и злобные" шаги Вашингтона.