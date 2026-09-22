Москва22 сенВести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение о заморозке северокорейских программ по созданию вооружений.
По словам южнокорейского лидера, у мирового сообщества нет "реалистичной альтернативы" такому подходу. Он также считает президента США Дональда Трампа единственным лидером, способным вернуть главу КНДР Ким Чен Ына к переговорам.
Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций, которые и так неэффективны, прекращением разработки дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракетзаявил Ли Чжэ Мен в интервью The New York Times
Как отмечает издание, после заморозки программ президент Южной Кореи предлагает постепенно выстраивать доверие с помощью уступок, чтобы в дальнейшем убедить Пхеньян сократить ядерный арсенал.
Ранее в КНДР заявили, что стране необходимо укреплять средства ядерного сдерживания, что должно стать ответом на "безответственные и злобные" шаги Вашингтона.