Ким Чен Ын: вооружение КНДР будет непрерывно совершенствоваться

Лидер КНДР заявил о дальнейшем совершенствовании вооружений страны Ким Чен Ын: вооружение КНДР будет непрерывно совершенствоваться

Москва13 окт Вести.Северная Корея продолжит создавать и совершенствовать свое вооружение, заявил глава государства Ким Че Ын в ходе посещения нового Музея оборонной революции Комитета экономики-2.

Северокорейский лидер принял участие в торжественной церемонии открытия музея, перерезав символическую ленточку. После этого он осмотрел экспозицию.

Мощные вооружения КНДР будут и далее непрерывно разрабатываться и совершенствоваться, а масштабы и содержание музея будут постоянно расширяться и обогащаться цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Лидер КНДР подчеркнул, что строительство самой сильной в мире оборонной промышленности является "естественным предназначением" Трудовой партии Кореи.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела успешное испытание тактической баллистической ракеты.