Москва13 октВести.Северная Корея продолжит создавать и совершенствовать свое вооружение, заявил глава государства Ким Че Ын в ходе посещения нового Музея оборонной революции Комитета экономики-2.
Северокорейский лидер принял участие в торжественной церемонии открытия музея, перерезав символическую ленточку. После этого он осмотрел экспозицию.
Мощные вооружения КНДР будут и далее непрерывно разрабатываться и совершенствоваться, а масштабы и содержание музея будут постоянно расширяться и обогащатьсяцитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Лидер КНДР подчеркнул, что строительство самой сильной в мире оборонной промышленности является "естественным предназначением" Трудовой партии Кореи.
Ранее стало известно, что Северная Корея провела успешное испытание тактической баллистической ракеты.