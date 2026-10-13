Москва13 окт Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела успешные испытания тактической баллистической ракеты, сообщают государственные СМИ КНДР.

12 октября Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты, чтобы подтвердить успехи в техническом обновлении важного основного элемента. Техническое обновление основного элемента, подтвержденное в этот день, является большим успехом, который предусматривает важные перемены в улучшении мощности и точности всех систем наступательных вооружений отмечают СМИ КНДР

Между тем СМИ Южной Кореи сообщили, что Пхеньян произвел запуск нескольких баллистических ракет. Дальность полета одной из ракет составила почти 900 км.