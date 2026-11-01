В КНДР рассказали об испытаниях кассетной боеголовки баллистической ракеты КНДР протестировала кассетную боеголовку тактической баллистической ракеты

Москва1 ноя Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание кассетного боевого блока для тактической баллистической ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие прошло 31 октября и было организовано Главным управлением ракетостроения КНДР. Цель — определить боевую пригодность и мощность кассетной части, которую предполагается устанавливать на тактические баллистические ракеты.

Начальник управления, слова которого приводит ЦТАК, пояснил, что кассетные боеголовки подразделяются на специальную и четыре стандартные.

В текущем году, по его словам, подразделения ракетных войск смогут выбирать подходящий вариант с учетом боевой задачи и специфики поражаемого объекта.

По данным ЦТАК, кассетная часть второго стандартного типа благодаря сверхвысокой плотности поражения способна уничтожать цели на участке площадью 12–13 гектаров.

30 октября в КНДР впервые продемонстрировали общественности боевую стрельбу сверхкрупнокалиберной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, также известной как "Снайпер".