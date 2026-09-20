Москва20 сен Вести.Баллистическая ракетная программа Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) беспокоит ее противников больше, чем ядерная программа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По словам политолога, испытания баллистических ракет возросли по своим масштабам с приходом к руководству Ким Чен Ына. С 2011 года прошло около 150 испытаний подобного рода вооружений.

Ракетная программа - то, о чем мы знаем меньше всего, и то, что вызывает наибольшие озабоченности в Сеуле, в Токио и в Вашингтоне. То есть это даже не ядерная программа, а баллистическая ракетная программа… Традиционно у Северной Кореи были проблемы с точностью, но постепенно они решаются. То есть запуски последних лет показывают, что в наведении и при поражении мишени точность возрастает. И это серьезно беспокоит геополитических оппонентов Пхеньяна отметил Андрей Кортунов

Он добавил, что в последнее время новые испытания ядерного оружия в КНДР не наблюдаются, и большинство стран расценивает это как позитивный сигнал со стороны Пхеньяна.