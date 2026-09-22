КНДР заявила об испытаниях новой системы ракетного оружия ЦТАК: Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового ракетного оружия КНДР

Москва22 сен Вести.Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном проведении Главным управлением ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) испытаний новейшего вооружения.

Мероприятие прошло 20 сентября, на нем присутствовал высший руководитель КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

Это демонстрация несомненно сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметное обновление вооруженных сил приводит его слова ЦТАК

Ким Чен Ын также отметил, что наличие подобной технологии имеет ключевое значение для дальнейшей модернизации вооруженных сил и повышения обороноспособности страны.

Лидер КНДР назвал новую систему "непреодолимой силой", которая, по его словам, станет для оппонентов Пхеньяна "неизлечимой головной болью" и "очень жестоким, неизбежным, мощным ударом".

Ким Чен Ын выразил признательность Главному управлению ракетостроения, научно-исследовательским институтам и разработчикам за их вклад в создание новой системы.

Подробности о типе вооружения и его характеристиках не раскрываются.

Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в интервью ИС "Вести" объяснил, почему ракетная программа Пхеньяна беспокоит его противников больше, чем ядерная.