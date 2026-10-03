КНДР заявила, что технологии ее ракет опережают другие страны на годы

В КНДР заявили, что технологии их ракет опережают другие страны на годы КНДР заявила, что технологии ее ракет опережают другие страны на годы

Москва3 окт Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) разработала технологию, позволяющую задавать ракетам как минимум четыре варианта траектории полета, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности еще несколько лет. Об этом говорится в заявлении заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Представители Главного управления ракетостроения доложили главе государства, что благодаря недавно внедренной технологии можно задавать как минимум четыре варианта траектории полета в зависимости от цели и объекта поражения сказано в заявлении

По словам Ким Ё Чжон, лидер КНДР выразил уверенность, что "по меньшей мере в течение нескольких лет ни одна страна мира не сможет обладать подобной технологией".

Ранее 3 октября газета "Никкэй" сообщила, что правительство Японии планирует в 2030 финансовом году начать массовое производство новых дешевых ракет. Как уточняется, речь идет о крылатых ракетах большой дальности, предназначенных для поражения в том числе кораблей условного противника.