Москва3 октВести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) разработала технологию, позволяющую задавать ракетам как минимум четыре варианта траектории полета, и считает, что другие страны не смогут получить аналогичные возможности еще несколько лет. Об этом говорится в заявлении заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Представители Главного управления ракетостроения доложили главе государства, что благодаря недавно внедренной технологии можно задавать как минимум четыре варианта траектории полета в зависимости от цели и объекта поражениясказано в заявлении
По словам Ким Ё Чжон, лидер КНДР выразил уверенность, что "по меньшей мере в течение нескольких лет ни одна страна мира не сможет обладать подобной технологией".
Ранее 3 октября газета "Никкэй" сообщила, что правительство Японии планирует в 2030 финансовом году начать массовое производство новых дешевых ракет. Как уточняется, речь идет о крылатых ракетах большой дальности, предназначенных для поражения в том числе кораблей условного противника.