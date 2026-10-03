Япония начнет массовое производство новых дешевых ракет в 2030 году "Никкэй": Япония начнет массовое производство новых дешевых ракет в 2030 году

Москва3 окт Вести.Правительство Японии планирует в 2030 финансовом году (начнется в апреле 2030 года) начать массовое производство новых дешевых ракет. Об этом сообщает газета "Никкэй".

Уточняется, что речь идет о крылатых ракетах большой дальности, предназначенных для поражения в том числе кораблей условного противника. Одной из задач, которые авторы новой стратегии возлагают на эти ракеты, является перенасыщение противоракетной обороны противника (ПРО) и повышение вероятности поражения целей.

Предполагается, что при производстве ракет могут использоваться камеры гражданского назначения, чьи характеристики традиционно ниже, чем у аппаратов военного назначения. По задумке японского правительства такие ракеты дополнят японские ракеты большой дальности "Тип-25" и американские "Томагавки".

План разработки ракет, как ожидается, будет изложен в новой стратегии национальной безопасности, которую планируется принять в конце 2026 года. Разработка начнется в 2027 году, производство – в 2029 году, а массовое производство – в 2030 году.

На 2027 финансовый год Минобороны Японии просит выделить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен (55,5 млрд долларов). С учетом сопутствующих расходов траты Токио на оборону, скорее всего, превысят отметку в 10,6 трлн иен (66,12 млрд долларов).

Ранее стало известно, что правительство Японии планирует выделить средства на разработку различных типов подводных беспилотников для укрепления обороны береговой линии страны.