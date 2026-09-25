Япония хочет запустить шесть боевых спутников для охраны других спутников

Япония хочет отправить на орбиту боевые спутники для защиты спутников Япония хочет запустить шесть боевых спутников для охраны других спутников

Москва25 сен Вести.Минобороны Японии хочет к 2035 году запустить на земную орбиту шесть боевых спутников для защиты других космических аппаратов (КА), сообщила газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на представителей правительства империи.

Цель, которую преследует ведомство - "усилить оборонный потенциал" Японии на фоне якобы создания Китаем и Россией аппаратов, способных выводить спутники из строя.

Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению вопроса о внедрении "спутников-телохранителей", которые будут оберегать японские искусственные спутники от "спутников-убийц". Планируется создать группировку из шести таких аппаратов говорится в публикации

Для выполнения этой цели министерство обороны Японии должно создать в 2027 году новый отдел спутниковых разработок, а к 2028 году предоставить первый демонстрационный образец "спутника-телохранителя". Вывод аппаратов на орбиту намечен на период 2033-2035 годов.

Ранее газета Nikkei сообщила, что альянс НАТО обдумывает варианты использования площадок для запуска спутников совместно с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

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