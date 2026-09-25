Москва25 сенВести.Минобороны Японии хочет к 2035 году запустить на земную орбиту шесть боевых спутников для защиты других космических аппаратов (КА), сообщила газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на представителей правительства империи.
Цель, которую преследует ведомство - "усилить оборонный потенциал" Японии на фоне якобы создания Китаем и Россией аппаратов, способных выводить спутники из строя.
Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению вопроса о внедрении "спутников-телохранителей", которые будут оберегать японские искусственные спутники от "спутников-убийц". Планируется создать группировку из шести таких аппаратовговорится в публикации
Для выполнения этой цели министерство обороны Японии должно создать в 2027 году новый отдел спутниковых разработок, а к 2028 году предоставить первый демонстрационный образец "спутника-телохранителя". Вывод аппаратов на орбиту намечен на период 2033-2035 годов.
Ранее газета Nikkei сообщила, что альянс НАТО обдумывает варианты использования площадок для запуска спутников совместно с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
В США снова вспомнили о звездных войнах, отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов. По его мнению, США начали очередной виток милитаризации космоса подозрительно буднично – с заявления министра ВВС Троя Мейнка на конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Нэшнл-Харборе.