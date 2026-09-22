RU: в США решили превратить космос в поле противостояния с Россией

Космос станет новым полем противостояния США и РФ, пишут СМИ RU: в США решили превратить космос в поле противостояния с Россией

Москва22 сен Вести.Заявление министра ВВС США Троя Мейнка о размещении в космосе средств контроля раскрыло, что космическое пространство стало новым полем противостояния Вашингтона с Москвой. Об этом пишет чешское издание Radio Universum (RU).

В тексте указано, что с 1967 года действует Договор о космосе. Он запрещает размещать на орбите Земли оружие массового поражения, включая ядерное. Однако документ не учитывает другие виды вооружений.

Он [министр] не рассказал, что именно они туда отправили, но по решению боевого командования оно якобы может выполнять как оборонительные, так и наступательные задачи пишет автор RU

Ранее журналист Валентин Богданов увидел в заявлениях США о выводе оружия на орбиту признак беспокойства американской верхушки.