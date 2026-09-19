Журналист Богданов - о главном оружии США в космосе Богданов допустил, что оружием США в космосе могут стать радиоэлектронные удары

Москва19 сен Вести.Главным оружием США в космосе могут стать радиоэлектроные удары. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, гонку вооружений в космосе, "если ей, конечно, все закончится", США начали как-то подозрительно буднично. Заявление министра ВВС Троя Мейнка на конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Нэшнл-Харборе было мало похоже на выстрел стартового пистолета, отмечает Богданов.

Сенсацию о том, что у Америки уже развернуто оружие на орбите, чиновник такого уровня выдал как-то даже вполголоса заявил журналист

Он отметил, что в официальном сообщении ВВС США характеристики оружия не раскрыты, но угроза Мейнка "вывести из строя" спутники, которые Америка посчитает для себя военной угрозой, сама по себе говорит о том, что в виду имеются вовсе не вооружения класса "космос — поверхность".

К тому же, добавил Валентин Богданов, тащить на орбиту что-то тяжелое и громоздкое — слишком дорого, да и незаметно такое не провернешь. Исключение тут, пожалуй, одно - ядерные боеголовки.

Но даже в нынешних условиях игры без правил звучит как-то уже совсем апокалиптично, а вот с помощью радиоэлектронных ударов вывести отдельные объекты самое то пояснил журналист

Подробности читайте в колонке Валентина Богданова.