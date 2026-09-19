Москва19 сен Вести.В авторской колонке автор ИС "Вести" Валентин Богданов анализирует очередной виток милитаризации космоса: США вновь заговорили о "звездных войнах" и размещении оружия в космосе, но так ли серьезны их намерения и не является ли это очередным блефом, призванным втянуть мир в гонку вооружений.

Гонку вооружений в космосе, если ей, конечно, все закончится, США начали как-то подозрительно буднично. Заявление министра ВВС Троя Мейнка на конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Нэшнл-Харборе было мало похоже на выстрел стартового пистолета. Сенсацию о том, что у Америки уже развернуто оружие на орбите, чиновник такого уровня выдал как-то даже вполголоса.

В официальном сообщении ВВС США характеристики оружия не раскрыты, но угроза Мейнка "вывести из строя" спутники, которые Америка посчитает для себя военной угрозой, сама по себе говорит о том, что в виду имеются вовсе не вооружения класса "космос — поверхность". К тому же тащить на орбиту что-то тяжелое и громоздкое — слишком дорого, да и незаметно такое не провернешь. Исключение — тут, пожалуй, одно. Ядерные боеголовки. Но даже в нынешних условиях игры без правил звучит как-то уже совсем апокалиптично, а вот с помощью радиоэлектронных ударов вывести отдельные объекты — самое то.

Возможно, американцы пока вообще ограничились макетами, с помощью которых отрабатывают потенциальные сценарии орбитального конфликта. Ключевой фактор — беспокойство. Публичная реакция с намеками на угрозы — верный признак беспокойства со стороны гегемона, который органически привык воспринимать любую конкуренцию (в данном случае ясно, что со стороны России и Китая) через призму холодной войны. "Империя добра" наносит ответный удар. Надо только "Империю зла" найти. Как Рональд Рейган.

В 1983-м автор слогана "Let's Make America Great Again" (Трамп его скопировал) впервые заговорил о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). Для американского общества той поры нарисованный бывшим голливудским актером сценарий недалекого будущего (программа со слов Рейгана должна была изменить жизнь всего человечества) выглядел по-голливудски же фантастическим. Не зря проект тут же окрестили "Звездными войнами" — в честь незадолго до этого стартовавшей киноэпопеи Джорджа Лукаса.

Атомная картечь, кинетические спутники-камикадзе программы "Бриллиантовая галька", пучковое оружие с излучателями нейтральных частиц — народное воображение все эти, как сейчас бы сказали, "девайсы" действительно поражали. Но дальше фантазий не пошло. По официальной версии, СОИ была свернута из-за технических ограничений и заоблачной стоимости: американской экономике "бриллиантовая галька" едва не оказалась не по зубам. По версии альтернативной — Рейган изначально не планировал ничего доводить до конца, а лишь втягивал СССР в изматывающую космическую гонку вооружений, чтобы подорвать его экономику.

43 года спустя подзабытые идеи оживают в проекте глобальной системы ПРО "Золотой купол", куратором которой как раз является тот самый Мейнк, параллельно еще и связанный с Илоном Маском. Год назад его обвиняли в том, что якобы способствовал получению SpaceX выгоднейшего мегаконтракта. При этом заявленная цена "купола" в 175 миллиардов долларов, скорее всего, лишь стартовая. Пишут и про полтриллиона. Не случайно конгрессмены-демократы обратились к генеральному инспектору Пентагона с просьбой проверить "Золотой купол" на предмет коррупции и конфликта интересов.

Но это, конечно, их внутренние дрязги. Ту же Луну, как Трамп ни старайся, можно объявлять своей, но международные соглашения в космической сфере никто не отменял. В числе документов, которые регулируют такую необъятную область международно-правовых отношений, — и Договор о запрете ядерных испытаний 1963 года, и Соглашение о Луне, принятое в 1979 году. Однако американцы, похоже, уверены, что нащупали лазейку в основном профильном документе.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе) от 1967 года запрещает размещать на орбите лишь ядерное оружие. К военным спутникам, спутникам раннего предупреждения и спутникам двойного назначения это не относится. Как быть со средствами активного поражения (возможно, министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк намекал как раз на них) — не очень понятно. Эдакая законодательная туманность, серая зона, из которой и Москва, и Пекин, в отличие от Вашингтона, давно предлагают выбраться.

Еще в 2008 году Россия и Китай выступили с идеей проекта — предложили проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Обновленный текст все более актуального соглашения был представлен шесть лет спустя. С призывами воздержаться от милитаризации околоземного пространства регулярно выступают и страны, входящие в ШОС и БРИКС. То есть сами по себе заявления США (даже если все это блеф) работают на эскалацию. Так уже было и совсем недавно.

Кризис в Европе мог бы и не двинуться по нынешнему пути, если бы размещение элементов противоракетной обороны в Европе при Буше-младшем резко не усилило напряженность между США, НАТО и Россией. Да и истоки украинского конфликта, во многом, там же. К чему может привести все теперь, когда на переднем крае военных технологий лидирующие позиции занимает искусственный интеллект, — вообразить страшно. Ясно одно. Спокойно мириться с освоением космоса через силу (в духе трамповской доктрины) никто из мировых держав, обладающих суверенитетом, не станет.

А значит, тем, кто, грезя о заветном фронтире и собственной исключительности во Вселенной, не стоит забывать, что на какой бы высокой орбите ни находился "град на холме", ниже всегда располагаются плотные слои атмосферы, в которых сгорает любой космический мусор.