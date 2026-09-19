"Нашли лазейку": Богданов о заявлениях США об оружии в космосе Богданов: США уверены, что нашли лазейку в документах о ядерном оружии

Москва19 сен Вести.В США уверены, что "нащупали лазейку" в основных международных соглашениях в космической сфере. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Но это, конечно, их внутренние дрязги. Ту же Луну, как Трамп ни старайся, можно объявлять своей, но международные соглашения в космической сфере никто не отменял. В числе документов, которые регулируют такую необъятную область международно-правовых отношений, — и Договор о запрете ядерных испытаний 1963 года, и Соглашение о Луне, принятое в 1979 году. Однако американцы, похоже, уверены, что нащупали лазейку в основном профильном документе отметил журналист

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе) от 1967 года запрещает размещать на орбите лишь ядерное оружие, напомнил Богданов.

К военным спутникам, спутникам раннего предупреждения и спутникам двойного назначения это не относится. Как быть со средствами активного поражения (возможно, министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк намекал как раз на них), не очень понятно. Эдакая законодательная туманность, серая зона, из которой и Москва, и Пекин, в отличие от Вашингтона, давно предлагают выбраться пояснил он

Вашингтон обладает орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

Подробности читайте в колонке Валентина Богданов.