Богданов связал заявления Трампа об оружии в космосе с его беспокойством

Богданов: заявления США о вооружении в космосе говорит о беспокойстве Трампа Богданов связал заявления Трампа об оружии в космосе с его беспокойством

Москва19 сен Вести.Заявления США о выводе оружия на орбиту говорит – верный признак беспокойства со стороны гегемона. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Возможно, американцы пока вообще ограничились макетами, с помощью которых отрабатывают потенциальные сценарии орбитального конфликта. Ключевой фактор — беспокойство. Публичная реакция с намеками на угрозы — верный признак беспокойства со стороны гегемона, который органически привык воспринимать любую конкуренцию (в данном случае ясно, что со стороны России и Китая) через призму холодной войны. "Империя добра" наносит ответный удар. Надо только "Империю зла" найти. Как Рональд Рейган пояснил журналист

Ранее в США заявили, что Вашингтон обладает орбитальным оружием для контроля космоса.

Подробности читайте в колонке журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова.