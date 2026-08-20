Богданов: перед Трампом дилемма гегемона Богданов рассказал о нелегком выборе Трампа

Москва20 авг Вести.Президент США Дональд Трамп рискует предстать перед нелегким выбором: сэкономить на ракетах Patriot или потерять на ракетах Tomahawk. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Таким образом он прокомментировал сообщения о планах Трампа нанести удары по Оману.

Нанося удары по Оману, Трамп может сэкономить на Пэтриотах. Но потерять на Томагавках. Дилемма гегемона выразил свое мнение журналист

Ранее сообщалось, что Трамп угрожает Оману нанесением ударов из-за того, что переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик. По мнению некоторых американских чиновников, глава Белого дома винит в подрыве диалога Маскат.