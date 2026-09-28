Япония на учениях с США впервые покажет ракеты, способные долететь до Китая Kyodo: Япония впервые продемонстрирует ракеты Type 25 на учениях с США

Москва28 сен Вести.Япония впервые продемонстрирует новые мобильные ракеты Type 25 дальностью около 1 тыс. км на совместных учениях с военными США, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, учения Keen Sword охватят многие районы Японии, в них примут участие несколько десятков тысяч военнослужащих с обеих сторон. Точные сроки и места проведения будут объявлены позже. Учения проходят раз в два года.

Ракетные комплексы наземного базирования Type 25 в марте этого года впервые на постоянной основе разместили на базе Кэнгун в префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе страны. В ходе предстоящих маневров их доставят на полигон в том же районе, где американские и японские военные отработают взаимодействие при наведении и применении таких ракет. Реальных пусков при этом не будет.

Официально ракеты считаются противокорабельными, однако в Токио называют их средством "ответного удара" по базам потенциального противника. Как отмечает Kyodo, с острова Кюсю эти ракеты способны достичь прибрежных районов Китая, поэтому местные жители опасаются, что район их размещения может стать целью удара.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не верит обещаниям Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon после завершения совместных учений, и предупредил, что такие действия не останутся без ответа.