МИД: Россия не верит обещаниям Японии убрать ракеты США после учений МИД: Москва не верит обещаниям Токио вывезти ракеты США после учений

Москва28 сен Вести.Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракетные комплексы средней дальности Typhon из страны после завершения совместных с США учений и предупреждает, что такие действия не останутся без ответа, заявил замглавы МИД Андрей Руденко в интервью "Известиям".

Нам японцы обещают, что они [ракеты] будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия, к сожалению, к нынешним властям. Поэтому мы предупредили, что такие вещи без ответа не остаются приводят "Известия" слова Руденко

США развернули комплексы Typhon на авиабазе "Каноя" Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на время учений, прошедших в июне - сентябре.

Кроме того, во время проведения учений в Японии развернуты РСЗО HIMARS.

Россия потребовала от Японии вывести из страны комплексы Typhon, предназначенные для запуска ракет средней и меньшей дальности. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что учения с развертыванием Typhon угрожают интересам России и безопасности в регионе.