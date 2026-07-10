США, Япония и Австралия проведут совместные учения ВВС ВВС США, Японии и Австралии проведут совместные учения

Москва10 июл Вести.Совместные учения австралийских, американских и японских ВВС состоятся на севере Австралии, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Совместные учения австралийских, американских и японских ВВС пройдут в районе города Дарвин на севере Австралии до 17 июля. В них задействованы примерно тысяча военнослужащих трех стран и до 40 самолетов, в основном новейшие истребители шестого поколения F-35 говорится в сообщении

Отмечается, что главная цель таких учений — отработать боевое взаимодействие при переброске однотипных самолетов F-35 на большие расстояния в зоне Тихого океана.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил наращивание США своей военной группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предупреждал, что в Австралии может появиться ядерное оружие, так как Канберра участвует в военном партнерстве AUKUS.