МИД РФ: Россия в ответ на ремилитаризацию Японии укрепит свою обороноспособность

МИД предупредил об ответе России на ремилитаризацию Японии МИД РФ: Россия в ответ на ремилитаризацию Японии укрепит свою обороноспособность

Москва3 окт Вести.Россия будет вынуждена принять меры по укреплению своей обороноспособности в ответ на ремилитаризацию Японии, заявили в комментарии для РИА Новости в МИД РФ.

Ранее японские власти объявили, что планируют задействовать развернутые на территории страны ударные ракетные комплексы Type 25 в ходе совместных японо-американских учений Keen Sword – 27, которые пройдут в октябре.

Как уже ранее предупреждали Токио, в ответ мы будем вынуждены принимать компенсирующие меры по укреплению обороноспособности нашей страны подчеркнули в ведомстве

Японская газета "Никкэй" сообщила 2 октября, что правительство страны планирует в 2030 финансовом году начать массовое производство новых дешевых ракет.