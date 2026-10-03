Москва3 октВести.Курс Японии на ремилитаризацию провоцирует дополнительные риски для дальневосточных рубежей России. Об этом рассказали в МИД РФ, передает РИА Новости.
В министерстве добавили, что данная тенденция также негативно влияет на стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
Неоднократно транслировали японской стороне, что данная тенденция вызывает серьезную озабоченность, прежде всего, в силу того, что подобные шаги создают дополнительные риски с точки зрения безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерациизаявили в ведомстве
Накануне в МИД подчеркнули, что военные учения с участием Японии перестали носить сугубо оборонительный характер.