МИД: курс Токио на ремилитаризацию создает риски для дальневосточных рубежей РФ

В МИД заявили, что курс Японии на ремилитаризацию угрожает безопасности России МИД: курс Токио на ремилитаризацию создает риски для дальневосточных рубежей РФ

Москва3 окт Вести.Курс Японии на ремилитаризацию провоцирует дополнительные риски для дальневосточных рубежей России. Об этом рассказали в МИД РФ, передает РИА Новости.

В министерстве добавили, что данная тенденция также негативно влияет на стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Неоднократно транслировали японской стороне, что данная тенденция вызывает серьезную озабоченность, прежде всего, в силу того, что подобные шаги создают дополнительные риски с точки зрения безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации заявили в ведомстве

Накануне в МИД подчеркнули, что военные учения с участием Японии перестали носить сугубо оборонительный характер.