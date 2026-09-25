В МИД сообщили о продолжающейся деградации отношений России и Японии Руденко: отношения РФ и Японии продолжают деградировать

Москва25 сен Вести.Отношения России и Японии продолжают серьезно деградировать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В беседе с ТАСС он отметил, что некоторые японские политические и общественные деятели выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио.

Однако премьер-министр Санаэ Такаити, к нашему великому сожалению, продолжает линию своих предшественников, из-за которой двусторонние связи серьезно деградировали, а практическое взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам сказал Руденко

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что Москва примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, угрожающую безопасности России. Речь, в частности, идет о ремилитаризации Японии, усилении совместной с Западом военно-тренировочной активности и размещении на территории страны ракетных систем средней дальности.